НБУ в 2022 г. проведет оценку рисков небанковских финучреждений по предотвращению отмывания доходов

"Очередная национальная оценка рисков должна состояться уже в следующем году. На этот раз в ее пределах Нацбанк осуществит секторальную оценку рисков как банковского, так и небанковского финсектора. Небанковские финучреждения должны будут учитывать результаты оценки в собственных процедурах по финмониторингу", – отметила она в ходе интегрированной панельной дискуссии "Финансовый мониторинг 2021".
Как сообщалось, согласно закону №79-их "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг" ("о сплите") от 12 сентября 2019 года, НБУ с 1 июля стал регулятором страховых, лизинговых, финансовых компаний, кредитных союзов, ломбардов и бюро кредитных историй вместо Нацкомфинуслуг.