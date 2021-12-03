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Справочный курс гривны 3 декабря повышен на 2,6 коп до 27,2826 грн/$1
12:36 03.12.2021 |
Национальный банк 3 декабря повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 2.6 коп. до 27.2826 UAH/USD.
|Показатель
|02.12.2021
|03.12.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.3086
|27.2826
|0.095
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