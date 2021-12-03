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Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 03.12.2021
11:29 03.12.2021 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 3 декабря 2021
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Банк инвестиций и сбережений
|27,2500
|Укрэксимбанк
|27,2900
|Правекс
|27,2200
|OTP Bank
|27,3300
|Приватбанк
|27,2000
|Банк Сич
|27,3300
|Пивденный
|27,2000
|Креди Агриколь
|27,3300
|Ощадбанк
|27,2000
|Альфа-банк
|27,3500
|Банк Сич
|27,2000
|Правекс
|27,3500
|Укрстройинвестбанк
|27,1700
|Форвард банк
|27,3500
|Форвард банк
|27,1500
|Глобус
|27,4000
|Коминвестбанк
|27,1500
|Коминвестбанк
|27,4000
|Укрэксимбанк
|27,1400
|Пивденный
|27,4000
|Креди Агриколь
|27,1200
|Укрстройинвестбанк
|27,4300
|Аккордрбанк
|27,1200
|Аккордрбанк
|27,4700
|Украинский Капитал
|27,1000
|Банк инвестиций и сбережений
|27,5000
|Альфа-банк
|27,1000
|Украинский Капитал
|27,5000
|OTP Bank
|27,1000
|Ощадбанк
|27,5200
|Глобус
|27,0000
|Приватбанк
|27,5482
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Форвард банк
|30,8000
|Правекс
|30,8500
|Укрстройинвестбанк
|30,7000
|Креди Агриколь
|30,8700
|Пивденный
|30,7000
|Банк Сич
|30,9000
|Банк инвестиций и сбережений
|30,7000
|Укрстройинвестбанк
|30,9000
|OTP Bank
|30,7000
|Укрэксимбанк
|30,9000
|Правекс
|30,6500
|Альфа-банк
|31,0000
|Банк Сич
|30,6500
|Глобус
|31,0000
|Альфа-банк
|30,6500
|Коминвестбанк
|31,0000
|Укрэксимбанк
|30,6000
|Приватбанк
|31,0559
|Коминвестбанк
|30,6000
|Ощадбанк
|31,0800
|Аккордрбанк
|30,6000
|Аккордрбанк
|31,1000
|Креди Агриколь
|30,5700
|Банк инвестиций и сбережений
|31,1000
|Приватбанк
|30,5500
|OTP Bank
|31,1500
|Ощадбанк
|30,5500
|Форвард банк
|31,1500
|Глобус
|30,5000
|Пивденный
|31,2000
|Украинский Капитал
|30,2000
|Украинский Капитал
|31,2000
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