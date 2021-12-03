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Цена на золото восстанавливается 3 декабря после снижения на 1,2% днем ранее
08:12 03.12.2021 |
Золото дорожает в рамках коррекции в пятницу утром после снижения в цене на 1,2% торговым днем ранее, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.43 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,71%, или на 12,45 доллара, до 1775,1 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,77%, до 22,492 доллара за унцию.
На рынке золота в пятницу утром наблюдается коррекционный рост после снижения торговым днем ранее на 1,2%. Неопределенность инвесторов связана с распространением нового штамма COVID-19 "омикрон", который по данным некоторых экспертов, является более устойчивым к вакцинам. Случаи заражения штаммом уже выявлены в ряде стран, вследствие чего правительства ужесточают ограничения на передвижение.
"Золоту удалось компенсировать некоторые потери, но цены могут оставаться в текущем диапазоне, поскольку почти нет признаков того, что инвесторы предпочитают его в качестве актива-убежища при нестабильной эпидемиологической ситуации", - сказал газете Wall Street Journal старший аналитик рынка Oanda Джеффри Халли (Jeffrey Halley).
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