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Дополнительное предложение валюты, которое разместили на межбанке экспортеры, обусловило укрепление гривны к доллару
23:18 02.12.2021 |
Официальный курс доллара на пятницу, 3 декабря, установлен Нацбанком на уровне 27,29 грн/$, что на 7 копеек превышает показатели четверга.
Евро, подешевевший в четверг на 8 копеек, в пятницу снова подорожает, уже на 10 копеек - теперь его курс составит 30,94 грн/€.
Межбанк
Первая сделка на межбанковских торгах четверга, прошедшая через терминал Bloomberg, прошла по курсу 27,375 грн/$, что лишь незначительно выше уровня последних сделок сессии TOM (с расчетами на следующий день) в среду. Однако, рассказывает директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчак, этот уровень оказался явно выше ожиданий потенциальных покупателей.
"Уже спустя 20 минут торгов котировки опустились до отметок 27,31-27,33 грн/$", - отметила казначей.
По словам Волуйчак, до 11:30 спрос и предложение на рынке были уравновешены. Указанные выше уровне в равной степени удовлетворяли и покупателей, и продавцов. Но позднее объем спроса резко сократился, вследствие чего гривна начала динамично укрепляться.
"Этим воспользовался регулятор, который выходил на торги с покупкой традиционных $5 млн по 27,28 грн/$", - указала банкир.
Уже к полудню котировки опустились до уровней 27,23-27,25 грн/$. Однако позднее, незадолго до обеда, когда активность на торгах немного снизилась, всплеск спроса привел к новому курсовому скачку.
"Но, достигнув отметок 27,31-27,33 грн/$, после обеда котировки вновь начали снижаться. Закрывалась сегодняшняя сессия с расчетами TOD (день в день) в рамках 27,24-27,26 грн/$", - рассказала представитель Юнекс Банка.
Общий объем торгов в Bloomberg сегодня достиг $219 млн, что немного выше средних значений.
По словам Волуйчак, сегодняшнее укрепление гривны было обусловлено устойчивым превышением объема предложения над спросом.
Хотя покупателей на рынке "тоже хватало", однако дополнительное предложение валюты со стороны экспортеров превышало потребности рынка - ранее, в период динамичного роста курса, экспортеры старались откладывать продажу валютной выручки.
"В отсутствие дополнительных факторов влияния на курс предложение валюты со стороны экспортеров привело к ожидаемому укреплению гривны", - констатирует Волуйчак.
Эксперт считает, что с высокой вероятностью тренд на укрепление гривны сохранится на рынке и в пятницу. При этом высокая волатильность котировок скорее всего сохранится, добавляет Волуйчак.
По ее оценкам, торги пятницы пройдут в рамках 27,12-27,35 грн/$.
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