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Нацбанк обновляет подходы к расчету и обнародованию официального курса гривни
12:57 02.12.2021 |
Национальный банк Украины с 4 января 2022 года будет рассчитывать официальный курс гривни к иностранным валютам и справочное значение курса гривни к доллару США по обновленной методологии.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Принятые изменения в Положение об установлении официального курса гривни к иностранным валютам и расчет справочного значения курса гривни к доллару США и учетной цене банковских металлов (далее - Положение) предусматривают: корректировку подходов к отсечению сделок с экстремальными параметрами.
В частности, будет введен подход, согласно которому в расчет официального/справочного курса гривни будут браться только соглашения с самым релевантным объемом для украинского межбанковского рынка, а именно - от 0,1 до 5 млн долл. США. Национальный банк откажется от отсечения сделок, объем которых более чем на два стандартных отклонения отличается от среднеарифметического объема ряда сделок.
Кроме того, начиная с 4 января 2022 года на первом этапе отсечения из расчета будут изыматься сделки, отличающиеся на 2% от медианы курса первоначального ряда сделок, а не от среднеарифметического значения курса первоначального ряда сделок, что предусматривает действующая методология; изменение времени сбора данных для вычисления официального курса гривни к иностранным валютам, учетной стоимости банковских металлов, а также изменение времени их обнародования.
Так, время сбора данных для исчисления официального курса гривни к иностранным валютам и учетной цене банковских металлов (как по сделкам грн/долл. США, так и по индикаторам BFIX) будет изменено с 15.30 на 15.00 по киевскому времени. Указанные индикаторы будут обнародованы в соответствии с 15.30 (на сегодняшний день - до 16.00) по киевскому времени.
Порядок расчета справочного курса гривни к доллару США в особых условиях будет установлен аналогично существующему механизму расчета официального курса гривни к доллару США в особых условиях и установлено время контроля доступного количества сделок, а именно - 11.30 по киевскому времени. Введение такого порядка исключит возможность ситуации, при которой справочное значение курса гривни к доллару США в отдельный день может не рассчитываться из-за низкой активности рынка или технических проблем.
На сегодняшний день такой механизм определен только для расчета официального курса гривни к доллару США. По оценкам Национального банка, соответствующие изменения будут способствовать:
уменьшению потерь данных при расчете официального и справочного курса гривни к доллару США на этапе отсечения сделок с экстремальными параметрами, повышению удобства использования официального курса гривни к иностранным валютам в качестве финансового индикатора во время расчетов по сделкам в день его установления и обеспечению непрерывности расчета индикаторов валютного рынка.
Соответствующие изменения утверждены постановлением Правления Национального банка Украины от 30 ноября 2021 года № 127 "Об утверждении Изменений в Положение об установлении официального курса гривни к иностранным валютам и расчете справочного значения курса гривни к доллару США и учетной цене банковских металлов". Оно вступает в силу 4 января 2022 года.
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