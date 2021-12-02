Банки замедлили темп выдачи займов «Доступной ипотеки 7%» до 2% за неделю - Минфин

Уполномоченные банки за минувшую неделю сократили темпы выдачи займов "Доступной ипотеки 7%" до 2% по количеству и сумме таких кредитов, в целом со старта программы подписано 1,157 тыс. кредитных договоров на более чем 1 млрд грн, сообщило Министерство финансов.

"По состоянию на 2 декабря этого года уполномоченные банки по госпрограмме "Доступная ипотека 7%" подписали 1,157 тыс. кредитных договоров на общую сумму 1,005 млрд грн как на первичном (24,77%), так и на вторичном (75,23%) рынках", – указал Минфин в релизе на сайте в четверг.

В целом банки получили 1,6 тыс. заявок на участие в программе на 1,4 млрд грн, добавило министерство. Из них 75% касаются объектов недвижимости вторичного рынка.

Лидерами по заявкам и полученным кредитам в программе остаются Киев (почти 33%), Киевская область (31%), Львовская и Харьковская области (по 6%).

В Минфине уточнили, что количество заявок также за минувшую неделю увеличено на 2%.

Как сообщалось, за предыдущую неделю банки нарастили выдачу займов по этой программе на 3% по количеству и на 5% по сумме.

Программа "Доступная ипотека 7%" стартовала 1 марта этого года, она реализуется Фондом развития предпринимательства во исполнение политики, которую формирует Министерство финансов. Сейчас в ней участвуют 19 банков.