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Украина за 11 мес. нарастила валютную выручку от экспорта черных металлов на 81%
Металлургические предприятия Украины в январе-ноябре текущего года увеличили поступления от экспорта черных металлов на 80,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до $12,62 млрд.
Согласно обобщенной статистике, обнародованной Государственной таможенной службой (ГТС) в четверг, в ноябре поступления от экспорта черных металлов составили $1,09 млрд.
При этом Украина в январе-ноябре текущего года нарастила импорт аналогичной продукции на 47,7% - до $1,41 млрд. В ноябре этот показатель составлял $157,19 млн.
Кроме того, Украина в январе-ноябре-2021 нарастила экспорт металлоизделий на 42,84% - до $1,14 млрд. В ноябре их поставлено на $126,74 млн.
Импорт металлоизделий за 11 месяцев 2021 возрос на 27,25% - до $1,01 млрд. В ноябре их ввезено на $121,69 млн.
Как сообщалось, метпредприятия Украины в 2020 году сократили поступления от экспорта черных металлов на 12% по сравнению с предыдущим годом - до $7 млрд 690,378 млн. При этом Украина в 2020 году сократила импорт аналогичной продукции на 17% - до $1 млрд 39,742 млн.
Кроме того, Украина в 2020 году сократила экспорт металлоизделий на 13,2% - до $904,533 млн. За год импорт металлоизделий снизился на 20% - до $879,687 млн.
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