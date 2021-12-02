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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 02.12.21

11:08 02.12.2021 |

Финансы

 

Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа в обращении на 2 декабря 2021 года.

ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн

ДатаВсегоНБУБанкиЮрлицаТер. громадыФизлицаНерезиденты
на 01.12.20903292.36324576.85460614.8333950.940.008874.0075275.74
на 06.01.21999317.98324576.85519939.5258103.08186.3611218.4285293.76
на 01.02.211012397.54324576.85520518.9159344.66186.3612404.9695365.82
на 01.03.211023597.75322076.85525888.6959557.57267.0413930.86101876.74
на 01.04.211017224.13322076.85529621.9345446.01276.1715406.17104396.99
на 05.05.211003976.50320976.85524767.4044306.82276.1716196.3997452.87
на 01.06.21996443.66318776.85515919.8046246.14195.4917012.5998292.79
на 01.07.21999445.36317276.85505355.0448138.1263.4018119.16110492.80
на 02.08.21987921.96316105.95497787.9448791.720.0019087.45106148.90
на 01.09.21978632.40312605.95497300.0850230.650.0019901.7098594.01
на 01.10.21985123.66312605.95500321.7451792.740.0021972.6598430.59
на 29.10.21976710.68312605.95496987.6251448.200.0022388.0393280.87
на 01.11.21976600.22312605.95495338.5751414.600.0022438.6494802.45
на 02.11.21976555.62312605.95495226.7451776.280.0022465.2094481.45
на 03.11.21976580.25312605.95495079.0051780.390.0022502.0294612.89
на 04.11.21983136.22312605.95501396.7852150.840.0022635.2294347.43
на 05.11.21976424.16312605.95494773.5052009.720.0022571.4694463.54
на 08.11.21976047.53
312605.95
494378.86
51959.92
0.00
22731.61
94371.20
на 09.11.21976019.24
312605.95
494310.37
51958.16
0.00
22773.21
94371.55
на 10.11.21976062.27
312605.95
493904.71
52273.17
0.00
22956.68
94321.76
на 11.11.21982642.41
312605.95
498744.16
53122.53
0.00
23157.12
95012.65
на 12.11.21987662.65
312605.95
501761.57
53432.08
0.00
23299.62
96563.43
на 15.11.21987683.45
312605.95
502095.18
53448.85
0.00
23526.76
96006.71
на 16.11.21988593.94
312605.95
502715.39
53792.11
0.00
23670.42
95810.07
на 17.11.21988781.88
312605.95
502748.41
54139.82
0.00
23742.23
95545.48
на 18.11.21985335.25
312605.95
500659.32
54078.45
0.00
23246.04
94745.49
на 19.11.21985074.68
312605.95
499787.66
54550.58
0.00
23399.80
94730.69
на 22.11.21985510.14
312605.95
501047.73
54783.24
0.00
23549.26
93523.95
на 23.11.21985859.35
312605.95
501231.03
55018.83
0.00
23695.05
93308.48
на 24.11.21986645.10
312605.95
501814.43
55569.48
0.00
23825.11
92830.12
на 25.11.21991083.21
312605.95
502845.00
59358.61
0.00
23968.75
92304.91
на 26.11.21991512.01
312605.95
503149.44
59593.80
0.00
24016.93
92145.90
на 29.11.211011937.18
312605.95
503437.85
79835.66
0.00
24135.33
91922.39
на 30.11.211012218.86
312605.95
503788.57
79962.22
0.00
24127.26
91734.86
на 01.12.211012515.30
312605.95
504065.21
80198.95
0.00
24216.30
91428.89
на 02.12.211011183.54
312605.95
505763.59
77324.67
0.00
24136.58
91352.75

Данные: НБУ

Официальный Курс НБУ на 2 декабря - 272296 грн.
 

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