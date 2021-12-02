Золото дешевеет 2 декабря на росте доходности гособлигаций США

Стоимость золота снижается в четверг утром на увеличении доходности гособлигаций США как альтернативного объекта "надёжных" инвестиций, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.42 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 0,41%, или на 7,55 доллара, до 1776,85 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожает при этом на 0,04%, до 22,352 доллара за унцию.

На рынке золота в четверг утром наблюдается отрицательная динамика, инвесторы обратили внимание на рост доходности гособлигаций США. Доходность десятилетних US Treasuries поднялась до 1,441% с уровня предыдущего закрытия в 1,421%.

По словам аналитиков Oanda, которые приводит газета Wall Street Journal, несмотря на то, что курс доллара в последние дни снизился, рост доходности казначейских американских облигаций может оказать давление на золотые котировки.

При росте доходности американских гособлигаций золото становится менее выгодным активом для инвесторов, в том числе владеющих другой иностранной валютой.