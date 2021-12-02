Курс евро утром 2 декабря стабилен к доллару в ожидании макростатистики

По состоянию на 7.19 EET курс евро к доллару остаётся на уровне предыдущего закрытия в 1,1319 доллара. Курс доллара к иене в то же время растёт до 113,08 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 112,75 иены за доллар, а индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,02%, до 96,05 пункта.

Инвесторы находятся, во-первых, в ожидании данных об уровне безработицы в еврозоне в октябре. Аналитики полагают, что показатель сократился до 7,3% с 7,4% в сентябре.

Кроме того, позднее в четверг будут опубликованы данные о числе первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 27 ноября. Эксперты прогнозируют, что показатель вырос на 41 тысячу по сравнению с показателем предшествовавшей недели - до 240 тысяч.