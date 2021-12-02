Финансовые новости
- |
- 02.12.21
- |
- 09:52
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Курс евро утром 2 декабря стабилен к доллару в ожидании макростатистики
08:09 02.12.2021 |
По состоянию на 7.19 EET курс евро к доллару остаётся на уровне предыдущего закрытия в 1,1319 доллара. Курс доллара к иене в то же время растёт до 113,08 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 112,75 иены за доллар, а индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,02%, до 96,05 пункта.
Инвесторы находятся, во-первых, в ожидании данных об уровне безработицы в еврозоне в октябре. Аналитики полагают, что показатель сократился до 7,3% с 7,4% в сентябре.
Кроме того, позднее в четверг будут опубликованы данные о числе первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 27 ноября. Эксперты прогнозируют, что показатель вырос на 41 тысячу по сравнению с показателем предшествовавшей недели - до 240 тысяч.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|«Давайте поставим точку». Зачем Зеленский объявил о прямых переговорах с Путиным
|Ахметов и Вильнюс. Третья серия сериала «Переворот»
|Как дорого обходится налогоплательщикам теплая ванна для президента
|Лукашенко допустил размещение в Беларуси российского ядерного оружия
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Курс на девальвацию может усилиться в случае ухудшения политической обстановки
|Золото дешевеет 2 декабря на росте доходности гособлигаций США
|Курс евро утром 2 декабря стабилен к доллару в ожидании макростатистики
|Фондовые биржи АТР 2 декабря торгуются разнонаправленно на различных факторах
|Биржевые индексы США упали 1 декабря на новостях вокруг новой разновидности коронавируса и опасениях инфляции
|В среду на межбанке возник дополнительный спрос на валюту, однако весьма вероятно, что в четверг он снизится
Это интересно
|Представлена мобильная платформа Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
|Представлен флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 с модемом 10 Gigabit 5G
|У SpaceX проблемы: Илон Маск впервые заговорил о реальном риске банкротства
|Американцы предложили простой в изготовлении квантовый компьютер — все детали есть в свободной продаже
|Видеокарты NVIDIA нового поколения на 5-нм графических процессорах Ada Lovelace выйдут во второй половине 2022 года
|Представлены китайские видеокарты с производительностью на уровне GeForce RTX 2080
|Microsoft решила проблему с чёткостью изображения при облачном гейминге. Её улучшает функция Xbox Clarity Boost