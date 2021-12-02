В среду на межбанке возник дополнительный спрос на валюту, однако весьма вероятно, что в четверг он снизится

Дмитрий Кругликов / UBR.ua

Официальный курс доллара на четверг, 2 декабря, установлен Нацбанком на уровне 27,22 грн/$, что на 1 копейку превышает значение среды.

Евро подешевел на 8 копеек и теперь его курс составит 30,84 грн/€.

Курс на межбанке

В первой части торгов на межбанковском рынке Украины в среду, 1 декабря, после небольшого спекулятивного роста котировок от стартовых отметок 27,16-27,17 до 27,19-27,2 грн/$, курс начал динамично снижаться.

Как отметила директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчак, первая часть торгов прошла по спрогнозированному ранее сценарию.

Минимальных значений дня в 27,11-27,13 грн/$ котировки достигли к 10:30 из-за дефицита спроса и устойчивого объема предложения.

Однако затем произошел резкий всплеск спроса, который остановил дальнейшее укрепление гривны и привел к динамичному росту котировок. Спустя час они поднялись до отметок 27,21-27,23 грн/$ и продолжали расти, говорит казначей.

Она также указала, что высокая курсовая динамика незадолго до обеда вынудила Нацбанк выйти на торги с крупным ордером на продажу доллара по 27,3 грн/$.

При этом первые сделки с регулятором начали происходить уже после обеда, когда активность продавцов на рынке существенно сократилась.

К моменту заключения сделок с регулятором объем торгов в терминале Bloomberg достиг $237 млн, что значительно превышало показатели всей торговой сессии вторника. В общей сложности за среду регулятор продал на межбанке свыше $100 млн.

НБУ продолжал участвовать в торгах, предлагая доллар по 27,32 грн/$, вплоть до окончания сессии TOD (с расчетами день в день). Сессия завершилась котировками 27,3-27,31 грн/$.

Суммарно объем сделок через Bloomberg достиг $310 млн. Этот показатель гораздо выше среднедневных значений, что свидетельствует о значительных объемах дополнительного спроса.

"Судя по характеру и объему операций, можно предположить, что покупки осуществлялись под расчеты за очень крупные импортные контракты. Это означает, что уже завтра влияние этого фактора с высокой вероятностью будет не столь значительно. Если давление на курс за счет дополнительного спроса снизится, в четверг гривна может начать динамично укрепляться", - спрогнозировала представитель Юнекс Банка.

Впрочем, если дополнительный спрос все же сохранится, то вероятна еще одна волна роста котировок, добавила Волуйчак.

По ее оценкам, торги четверга будут проходить в рамках 27,15-27,40 грн/$.