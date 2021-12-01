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Курс евро 1 декабря усилил снижение к доллару
13:33 01.12.2021 |
Курс евро в среду днем снижается по отношению к доллару, при этом это снижение усилилось после выхода макростатистики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.01 EET курс евро снижается до 1,1328 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1336 доллара. Курс доллара к иене в то же время растёт до 113,41 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 113,13 иены за доллар. При этом индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,02%, до 96,02 пункта.
На рынке европейской валюты в среду днем наблюдается отрицательная динамика по отношению к доллару, чему дополнительно способствовали статданные. Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны был пересмотрен - по окончательной оценке, он вырос по итогам ноября до 58,4 пункта с 58,3 пункта месяцем ранее, а не до 58,6 пункта, как показывала оценка предварительная.
Инвесторы в этой валютной паре теперь будут следить и за американскими данными. Аналитики прогнозируют, что число рабочих мест в частных компаниях страны выросло за месяц на 520 тысяч после роста в октябре на 571 тысячу, а индекс деловой активности в сфере услуг США поднялся до 61% с 60,8% в октябре.
Кроме того, позднее в среду будет публикована "Бежевая книга" (Beige Book) - ежемесячные комментарии Федрезерва об экономическом положении в стране.
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