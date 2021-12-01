Финансовые новости
- |
- 01.12.21
- |
- 14:31
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Справочный курс гривны 1 декабря понижен на 8,35 коп до 27,1871 грн/$1
12:30 01.12.2021 |
Национальный банк 1 декабря понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 8.35 коп. до 27.1871 UAH/USD.
|Показатель
|30.11.2021
|01.12.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.2706
|27.1871
|0.306
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Как дорого обходится налогоплательщикам теплая ванна для президента
ТОП-НОВОСТИ
|Лукашенко допустил размещение в Беларуси российского ядерного оружия
|Лукашенко назвал аннексированный украинский Крым «российским»
|Отсрочка выборов, мажоритарка, онлайн-голосование. Как «слуги» планируют удержаться у власти до 2029 года
|Ахметов «минус», Косюк «плюс»: Рада приняла налоговый закон №5600
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Фондовые индексы Азии 1 декабря выросли за исключением Австралии
|Курс евро 1 декабря усилил снижение к доллару
|Справочный курс гривны 1 декабря понижен на 8,35 коп до 27,1871 грн/$1
|Доля неработающих кредитов в банках снизилась до 32,7% - НБУ
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 30.11.21
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 01.12.21
Это интересно
|Представлены китайские видеокарты с производительностью на уровне GeForce RTX 2080
|Microsoft решила проблему с чёткостью изображения при облачном гейминге. Её улучшает функция Xbox Clarity Boost
|BMW приступила к поставкам серийных электромобилей i4
|Киберпреступники используют взломанные облачные аккаунты для майнинга криптовалют
|Новый рекорд: Месси получил седьмой «Золотой мяч»
|Объявлены финалисты конкурса «Европейский автомобиль года»
|Основатель Twitter Джек Дорси покинет пост главы компании