Финансовые новости
- |
- 01.12.21
- |
- 12:22
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Доля неработающих кредитов в банках снизилась до 32,7% - НБУ
12:04 01.12.2021 |
В банковском секторе Украины доля неработающих кредитов (NPL) по состоянию на 1 ноября 2021 г. снизилась до 32,7% против 33,3% на 1 октября.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Национального банка в Телеграме.
"Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе по состоянию на 1 ноября снизилась до 32,7% по сравнению с 33,3% на 1 октября", - говорится в сообщении.
С начала года снижение доли NPL составило 8,4 п.п. (58,2 млрд грн в абсолютном значении) и произошло в банках всех групп.
Как сообщал Укринформ, в марте 2021 года Национальный банк Украины начал ежемесячно обнародовать статистические данные о распределении неработающих кредитов, предоставленных предприятиям в национальной и иностранной валютах, по размеру субъекта хозяйствования и видам экономической деятельности.
По данным Нацбанка, доля неработающих кредитов (NPL) в украинских банках снизилась с 48,4% (на 1 января 2020 г.) до 41% (на 1 января 2021 г.).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Лукашенко назвал аннексированный украинский Крым «российским»
|Отсрочка выборов, мажоритарка, онлайн-голосование. Как «слуги» планируют удержаться у власти до 2029 года
|Ахметов «минус», Косюк «плюс»: Рада приняла налоговый закон №5600
|Деньги на чужие крылья. Почему национальная авиакомпания Зеленского не спасет «Антонов»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Доля неработающих кредитов в банках снизилась до 32,7% - НБУ
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 30.11.21
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 01.12.21
|Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 01.12.2021
|Остаток средств на корсчетах банков 01.12.21
|Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 30.11.2021
Это интересно
|Microsoft решила проблему с чёткостью изображения при облачном гейминге. Её улучшает функция Xbox Clarity Boost
|BMW приступила к поставкам серийных электромобилей i4
|Киберпреступники используют взломанные облачные аккаунты для майнинга криптовалют
|Новый рекорд: Месси получил седьмой «Золотой мяч»
|Объявлены финалисты конкурса «Европейский автомобиль года»
|Основатель Twitter Джек Дорси покинет пост главы компании
|TSMC поручила часть процесса упаковки чипов сторонним компаниям