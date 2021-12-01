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Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 01.12.2021
10:58 01.12.2021 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 1 декабря 2021
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Правекс
|27,1500
|Укрэксимбанк
|27,2400
|Пивденный
|27,1500
|Правекс
|27,2500
|Ощадбанк
|27,1400
|OTP Bank
|27,2900
|Банк Сич
|27,1300
|Банк Сич
|27,2900
|Креди Агриколь
|27,1200
|Альфа-банк
|27,3000
|Форвард банк
|27,1000
|Укрстройинвестбанк
|27,3000
|Укрэксимбанк
|27,0900
|Аккордрбанк
|27,3200
|Укрстройинвестбанк
|27,0800
|Украинский Капитал
|27,3200
|Приватбанк
|27,0500
|Креди Агриколь
|27,3300
|Глобус
|27,0500
|Банк инвестиций и сбережений
|27,3500
|Банк инвестиций и сбережений
|27,0500
|Глобус
|27,3500
|Альфа-банк
|27,0500
|Пивденный
|27,3500
|Аккордрбанк
|27,0200
|Форвард банк
|27,3500
|Украинский Капитал
|27,0000
|Приватбанк
|27,3973
|OTP Bank
|27,0000
|Ощадбанк
|27,4400
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Правекс
|30,7500
|Укрстройинвестбанк
|30,8000
|Банк Сич
|30,7300
|Приватбанк
|30,8642
|Форвард банк
|30,7000
|Банк Сич
|30,8700
|Пивденный
|30,7000
|Аккордрбанк
|30,9500
|Креди Агриколь
|30,6700
|Правекс
|30,9500
|Укрэксимбанк
|30,6500
|Укрэксимбанк
|30,9500
|Банк инвестиций и сбережений
|30,6500
|Креди Агриколь
|30,9700
|Аккордрбанк
|30,5500
|Альфа-банк
|31,0000
|Укрстройинвестбанк
|30,5000
|Банк инвестиций и сбережений
|31,0000
|Глобус
|30,5000
|Глобус
|31,0000
|Альфа-банк
|30,5000
|OTP Bank
|31,0500
|OTP Bank
|30,5000
|Ощадбанк
|31,0500
|Ощадбанк
|30,4500
|Пивденный
|31,1000
|Приватбанк
|30,4000
|Форвард банк
|31,1000
|Украинский Капитал
|30,2000
|Украинский Капитал
|31,2000
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