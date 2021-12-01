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Цена золота 1 декабря умеренно растёт после снижения накануне
08:42 01.12.2021 |
Стоимость золота колеблется на неопределенности по поводу монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США после комментариев её главы Джерома Пауэлла, увеличиваясь сегодняшним утром после снижения накануне, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.20 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 0,7%, или на 12,45 доллара, до 1789,8 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожает на 0,74%, до 22,985 доллара за унцию.
На рынке драгоценного металла наблюдается волатильность. Во вторник золото немного подешевело, а в среду утром перешло к росту в цене. Такой смене динамики способствовали комментарии Пауэлла. Ранее он постоянно повторял, что рекордный за 30 лет всплеск инфляции в стране - явление случайное и временное, и потому планов проведения монетарной политики менять не нужно.
ФРС по итогам заседания 2-3 ноября сообщила о постепенном начале сокращения выкупа финансовых активов с рынка и о возможном затем повышении учётной ставки, но не раньше второй половины будущего года. Но накануне Пауэлл сообщил, что регулятор может прекратить программу закупки активов раньше, чем планировалось. Кроме того, он заявил, что инфляцию пора перестать называть временной в формулировках ФРС. Тем самым наконец признаётся, что рост потребительских цен не уймётся сам собой, без рестриктивных мер со стороны регулятора.
"Цена на металл останется нестабильной и стабилизируется после того, как она переживет тяжелый период сокращения программы стимулов (ФРС - ред.)", - заявили газете Wall Street Journal аналитики Oanda.
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