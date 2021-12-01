Курс доллара укрепляется утром 1 декабря

Курс доллара в среду утром растет по отношению к другим основным мировым валютам на комментариях главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.42 EET курс евро снижается до 1,1332 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1336 доллара, курс доллара к иене растёт до 113,47 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 113,13 иены за доллар. При этом индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшается на 0,05%, до 95,94 пункта.

Накануне Пауэлл сообщил, что регулятор может прекратить программу закупки активов раньше, чем планировалось. Кроме того, он заявил, что инфляцию пора перестать называть временной в формулировках ФРС. Тем самым наконец признаётся, что рост потребительских цен не уймётся сам собой, без рестриктивных мер со стороны регулятора. А любое дополнительное ужесточение монетарной политики позитивно для курса доллара.

Кроме того, позднее в среду будет публикована "Бежевая книга" (Beige Book) - ежемесячные комментарии Федрезерва об экономическом положении в стране.

Также на валютный рынок может повлиять и ближайшая макростатистика. Внимание инвесторов в среду сосредоточено на данных рынка труда и сферы услуг. Аналитики прогнозируют, что число рабочих мест в частных компаниях страны выросло за месяц на 520 тысяч после роста в октябре на 571 тысячу, а индекс деловой активности в сфере услуг США поднялся до 61% с 60,8% в октябре.