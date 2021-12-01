Снижение спроса на валюту 30 ноября связано со значительно замедлившейся динамикой сокращения портфеля ОВГЗ нерезидентов

Дмитрий Кругликов / UBR.ua

Отчасти завтрашние нападки на гривну будут связаны с решением об увеличении лимита открытой валютной позиции. Но ключевым источником давления будет крупное погашение ОВГЗ.

Официальный курс доллара на среду, 1 декабря, установлен Нацбанком на уровне 27,21 грн/$, что на 4 копейки выше показателей вторника.

Евро подорожал существеннее - на 28 копеек, до 30,92 грн/€.

Курс на межбанке

Первая сделка последних торгов ноября на украинском межбанке прошла по курсу 27,31 грн/$ (через терминал Bloomberg).

Как рассказала директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчак, в отличие от нескольких предыдущих дней, значительного объема спроса утром не наблюдалось.

Кроме того, уже в начале сессии на торги с крупным ордером на покупку долларов по 27,33 грн/$ вышел Нацбанк.

"Эти факторы не позволили продавцам сохранить восходящий курсовой тренд. Более того, после часа относительно ровных торгов в рамках 27,29-27,31 грн/$, гривна перешла к динамичному укреплению", - констатировала смену курсового тренда Волуйчак.

По ее словам, это явление активизировало покупателей - на рынок начало выходить отложенное предложение валюты, что ускорило укрепление гривны. Еще до обеда котировки снизились до уровней 27,15-27,17 грн/$.

Минимальные значения дня - 27,08-27,1 грн/$ - фиксировались в первые послеобеденные полчаса торгов. Только ближе к концу сессии TOD (с расчетами день в день) незначительно возросший спрос скорректировал курс - сессия закрывалась в рамках 27,15-27,17 грн/$.

Столь динамичное снижение котировок в целом, было ожидаемым, хотя и прогнозировалось чуть позднее.

Казначей отмечает, что укрепление гривны было вызвано не столько ростом предложения иностранной валюты (хотя объем сегодня немного и увеличился), сколько существенно сократившимся спросом.

"Во многом уменьшение спроса связано со значительно замедлившейся динамикой сокращения портфеля ОВГЗ нерезидентов. За два дня, с пятницы по вторник, он уменьшился на 411 млн грн. Для сравнения, за аналогичный период прошлой недели он сокращался на 1,4 млрд грн", - отметила Волуйчак.

При этом она указала, что спрос на инвалюту снижался и по другим направлениям. Суммарно же за вторник в Bloomberg было заключено сделок на $185 млн, что примерно соответствует среднедневным показателям.

В начале завтрашней сессии спекулянты могут пробовать активно атаковать гривну, не исключила Волуйчак. Она объяснила, что отчасти это будет связано с вступлением в силу решения об увеличении лимита открытой валютной позиции с 10 до 15% от регулятивного капитала.

"Но ключевым источником давления на гривну, преимущественно психологическим, будет крупное погашение ОВГЗ. В общей сложности Минфин должен выплатить держателям облигаций в среду 13,7 млрд грн. Это крупная сумма, однако большая часть этих бумаг сосредоточена в портфелях украинских банков. Потому я не жду очень значительного влияния этого фактора на курсовые тренды", - выразила мнение банкир.

Волуйчак также указала на привлечение Минфином 12,7 млрд грн в ходе сегодняшнего ОВГЗ-аукциона. 8,3 млрд грн из них были размещены в шестимесячных бумагах. Последнее означает, что большая часть средств в ходе погашения в среду будет размещена в новых выпусках ОВГЗ.

"Более того, если спекулятивные атаки в начале дня не смогут закрепить рост котировок, динамика укрепления гривны может даже ускориться" - полагает Волуйчак.

По ее оценкам, торги среды будут высоко волатильными и пройдут в рамках 27,03-27,25 грн/$.