Активы финансовых компаний превысили докоронакризисный уровень – НБУ

Активы финансовых компаний благодаря стремительному росту объемов всех видов финуслуг в третьем квартале росли быстрее всего в небанковском финансовом секторе и превысили уровень 2019 года. Об этом говорится в обзоре небанковского финсектора НБУ.

Всего, по данным Нацбанка, активы финансовых компаний составили 190 млрд грн по итогам третьего квартала. В 2019 году объем активов составлял 162 млрд грн.

Также финансовые компании сгенерировали рекордные доходы, по сравнению с предыдущим трехлетним периодом, и получили исторически самые высокие показатели рентабельности, добавляют в НБУ.

В целом, небанковские финучреждения увеличили объемы услуг и активов, несмотря на уменьшение общего количества участников.

В страховом секторе наиболее активно росли премии в сегменте страхования жизни. Выплаты по рисковому страхованию умеренно выросли после снижения во втором квартале. Объемы выплат по страхованию жизни растут пять кварталов подряд.

Активы кредитных союзов умеренно выросли в третьем квартале, несмотря на уменьшение количества учреждений. Рост обеспечивается агрессивной моделью кредитования заемщиков.

Объем нового кредитования ломбардами в третьем квартале уменьшился по сравнению с предыдущим кварталом. Рентабельность ломбардов растет, в то же время оживление деятельности не наблюдается.



