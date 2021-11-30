Финансовые новости
- |
- 30.11.21
- |
- 12:47
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Справочный курс гривны 30 ноября понижен на 12,8 коп до 27,2706 грн/$1
12:26 30.11.2021 |
Национальный банк 30 ноября понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 12.8 коп. до 27.2706 UAH/USD.
|Показатель
|29.11.2021
|30.11.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.1426
|27.2706
|0.47
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|«Госпереворот» и дело Бутусова — как власть будет дальше повышать ставки: Интервью с директором УИБ Вадимом Денисенко
ТОП-НОВОСТИ
|История с Бутусовым и гаубицей. Какой диагноз можно поставить Офису Зеленского
|Блинкен едет в турне: Как НАТО будет удерживать Россию от нападения на Украину
|Почему Кабмин тормозил с бюджетом
|Госпереворот готовили сотрудник ФСБ и три перебежчика из МВД - СМИ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Выведение 72 миллионов «Аркады»: дело направили в суд
|Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 30.11.2021
|Справочный курс гривны 30 ноября понижен на 12,8 коп до 27,2706 грн/$1
|Азиатские биржи 30 ноября закрылись без единой динамики
|Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 29.11.21
|Остаток средств на корсчетах банков 30.11.21
Это интересно
|Tata Group построит в Индии завод по тестированию и сборке полупроводниковых изделий
|Bugatti выпустила штучное шампанское с охлаждаемым футляром
|Прививка от коронавируса - каждые полгода? Новые данные ученых
|Таблетки от коронавируса не столь эффективны, как заявлялось - производитель
|Peugeot увеличила запас хода электрических 208 и 2008
|«Ужасающая мутация». Чем опасен новый вариант коронавируса B.1.1.529 и как быстро он распространится по миру?
|На квантовом уровне время способно течь в прошлое, показало исследование