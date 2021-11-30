Финансовые новости
- |
- 30.11.21
- |
- 12:47
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Остаток средств на корсчетах банков 30.11.21
10:28 30.11.2021 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|29 октября
|50528.8
|1 ноября
|58676.9
|2 ноября
|51121.5
|3 ноября
|46015.1
|4 ноября
|47149.1
|5 ноября
|46045.2
|8 ноября
|44123.9
|9 ноября
|49643.8
|10 ноября
|43570.8
|11 ноября
|73853.2
|12 ноября
|75358.7
|15 ноября
|74083.7
|16 ноября
|63598.9
|17 ноября
|65628.8
|18 ноября
|65504.9
|19 ноября
|52243.5
|22 ноября
|47336.5
|23 ноября
|48461.2
|24 ноября
|47184.4
|25 ноября
|47822.1
|26 ноября
|49610.0
|29 ноября
|46997.4
|30 ноября
|48284.6
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 30 ноября - 27,1739 грн
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|«Госпереворот» и дело Бутусова — как власть будет дальше повышать ставки: Интервью с директором УИБ Вадимом Денисенко
ТОП-НОВОСТИ
|История с Бутусовым и гаубицей. Какой диагноз можно поставить Офису Зеленского
|Блинкен едет в турне: Как НАТО будет удерживать Россию от нападения на Украину
|Почему Кабмин тормозил с бюджетом
|Госпереворот готовили сотрудник ФСБ и три перебежчика из МВД - СМИ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Выведение 72 миллионов «Аркады»: дело направили в суд
|Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 30.11.2021
|Справочный курс гривны 30 ноября понижен на 12,8 коп до 27,2706 грн/$1
|Азиатские биржи 30 ноября закрылись без единой динамики
|Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 29.11.21
|Остаток средств на корсчетах банков 30.11.21
Это интересно
|Tata Group построит в Индии завод по тестированию и сборке полупроводниковых изделий
|Bugatti выпустила штучное шампанское с охлаждаемым футляром
|Прививка от коронавируса - каждые полгода? Новые данные ученых
|Таблетки от коронавируса не столь эффективны, как заявлялось - производитель
|Peugeot увеличила запас хода электрических 208 и 2008
|«Ужасающая мутация». Чем опасен новый вариант коронавируса B.1.1.529 и как быстро он распространится по миру?
|На квантовом уровне время способно течь в прошлое, показало исследование