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В Великобритании распространят 2% цифровой налог на биткоин-биржи
09:29 30.11.2021 |
Министерство по налогам и таможенным сборам Великобритании (HMRC) обязало лицензированные криптовалютные биржи платить налог на цифровые услуги со ставкой в 2%. Клиенты платформ могут столкнуться с повышением комиссий, предупредили в саморегулируемой организации CryptoUK, пишет The Telegraph.
Введенный в апреле 2020 года цифровой налог изначально распространялся на операторов соцсетей, маркетплейсов и поисковых систем.
«Существует большое разнообразие криптоактивов. Они не представляют собой товары, финансовые контракты или деньги. По этой причине биткоин-биржи едва ли смогут воспользоваться предусмотренным для онлайн-финансовых маркетплейсов освобождением от налога», - пояснила служба.
В CryptoUK назвали действия HMRC несправедливыми и указали на риски переноса издержек на трейдеров и инвесторов.
Исполнительный директор Иэн Тейлор увидел в решении тяжелый удар по индустрии после введения FCA сложной системы лицензирования. С января все криптостартапы обязаны соблюдать правила AML и зарегистрироваться в Управлении.
Напомним, в декабре 2020 года FCA ввело режим временной регистрации для криптовалютных компаний, ожидающих одобрения регулятора. Предполагалось, что он продлится до 9 июля 2021 года.
В июне 2021 года ведомство продлило режим до 31 марта 2022 года. В FCA посчитали, что инициатива позволит занятым в индустрии цифровых активов компаниям продолжить свою деятельность пока ведомство «проводит тщательную оценку».
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