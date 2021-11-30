В Великобритании распространят 2% цифровой налог на биткоин-биржи

Министерство по налогам и таможенным сборам Великобритании (HMRC) обязало лицензированные криптовалютные биржи платить налог на цифровые услуги со ставкой в 2%. Клиенты платформ могут столкнуться с повышением комиссий, предупредили в саморегулируемой организации CryptoUK, пишет The Telegraph.

Введенный в апреле 2020 года цифровой налог изначально распространялся на операторов соцсетей, маркетплейсов и поисковых систем.

«Существует большое разнообразие криптоактивов. Они не представляют собой товары, финансовые контракты или деньги. По этой причине биткоин-биржи едва ли смогут воспользоваться предусмотренным для онлайн-финансовых маркетплейсов освобождением от налога», - пояснила служба.

В CryptoUK назвали действия HMRC несправедливыми и указали на риски переноса издержек на трейдеров и инвесторов.

Исполнительный директор Иэн Тейлор увидел в решении тяжелый удар по индустрии после введения FCA сложной системы лицензирования. С января все криптостартапы обязаны соблюдать правила AML и зарегистрироваться в Управлении.

Напомним, в декабре 2020 года FCA ввело режим временной регистрации для криптовалютных компаний, ожидающих одобрения регулятора. Предполагалось, что он продлится до 9 июля 2021 года.

В июне 2021 года ведомство продлило режим до 31 марта 2022 года. В FCA посчитали, что инициатива позволит занятым в индустрии цифровых активов компаниям продолжить свою деятельность пока ведомство «проводит тщательную оценку».



