Золото дорожает 30 ноября на ожиданиях ужесточения политики ФРС США

Цена на золото во вторник утром растет, в то время как инвесторы оценивают перспективы повышения ставки рефинансирования в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.15 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 0,29%, или на 5,25 доллара, до 1790,45 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожает на 1,81%, до 23,265 доллара за унцию.

По словам аналитиков Oanda, которые приводит газета Wall Street Journal, трейдеры, вероятно, следят за сроками ожидаемого повышения учётной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) и следят за признаками того, что начнётся сокращение выкупа финансовых активов с рынка быстрее, чем ожидалось.

Следующее заседания ФРС запланировано на 15 декабря.