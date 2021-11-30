Евро 30 ноября дорожает к доллару перед выходом данных по Германии

Курс евро во вторник утром поднимается к доллару в ожидании публикации данных об уровне безработицы в Германии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.06 EET курс евро растёт до 1,1298 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1291 доллара. Курс доллара к иене в то же время снижается до 113,46 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 113,52 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускается на 0,2%, до 96,15 пункта.

Европейская валюта немного дорожает к американской в ожидании статистики безработицы в Германии. Аналитики ожидают снижения показателя до 5,3% с 5,4% месяцем ранее.

Позднее во вторник также будет обнародована предварительная оценка инфляции в еврозоне. Эксперты прогнозируют ускорение роста потребительских цен до максимума с 1991 года в 4,5% с 4,1% месяцем ранее.