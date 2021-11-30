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В начале новой недели девальвационные настроения остаются актуальными на валютном рынке
23:31 29.11.2021 |
Официальный курс доллара на вторник, 30 ноября, установлен Нацбанком на уровне 27,17 грн/$, что на 7 копеек превышает показатели понедельника.
Евро также подорожал на 7 копеек, до 30,64 грн/€.
Курс на межбане
Первые межбанковские торги недели, 29 ноября, стартовали относительно спокойно.
Как сообщила директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчак, спроса с самого утра было больше, чем предложения, однако дисбаланс не был критическим.
"Более того, после роста котировок с 27,14-27,16 до уровней 27,17-27,19 грн/$ в самом начале торгов, к 10:30 они опустились до минимальных значений дня 27,09-27,11 грн/$", - рассказывает казначей.
По ее словам, ближе к 11 часам утра спрос снова вырос, но почти до обеда активные торги проходили в рамках 27,14-27,15 грн/$. Лишь после обеда курс поднялся до отметки 27,2 грн/$ - активность продавцов снизилась, а покупателей, напротив, стало больше.
Как и всю предыдущею неделю, Нацбанк и в этот раз принял участие в торгах. Но сегодня регулятор сменил тактику - не выходил на рынок с крупным ордером на продажу валюты, а удовлетворял отдельные заявки. Поэтому оценить размер интервенций в понедельник сложно.
В общей же сложности 29 ноября было проведено сделок на $245 млн (через терминал Bloomberg). Это, по словам Волуйчак, значительно меньше пятничных показателей, но все еще выше среднедневных значений.
Закрывалась сессия понедельника с расчетами TOD (расчеты день в день) на уровне 27,24-27,26 грн/$.
"Как и ожидалось, дополнительное давление на гривну за счет дополнительного объема спроса в начале этой недели остается актуальным. И с высокой вероятностью девальвационные настроения будут преобладать на рынке и завтра", - подытожила казначей.
По ее оценкам, торги на межбанке во вторник будут проходить в рамках 27,21-27,38 грн/$.
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