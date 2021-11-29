Фунт стерлингов слабо дорожает к доллару 29 ноября на ухудшении эпидемиологической ситуации

Курс фунта стерлингов в понедельник днем слабо растет по отношению к доллару на ухудшении эпидемиологической ситуации, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.39 EET курс фунта к доллару растет до 1,3348 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,334 доллара.

Курс евро снижался до 1,1294 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1317 доллара. Курс доллара к иене рос до 113,38 с уровня предыдущего закрытия в 113,31 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,1% - до 96,18 пункта.

"Фунт кажется уязвимым к новостям о распространении штамма "омикрон", потому что Великобритания с большей вероятностью сообщит о новых вспышках заболеваемости", - сообщили газете Wall Street Journal аналитики ING. По словам экспертов, штамм ставит под сомнение ожидания того, что Банк Англии может повысить базовую процентную ставку в декабре.

Следующее заседание Банка Англии запланировано на 16 декабря.