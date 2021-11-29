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Справочный курс гривны 29 ноября понижен на 3,61 коп до 27,1426 грн/$1
12:50 29.11.2021 |
Национальный банк 29 ноября понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 3.61 коп. до 27.1065 UAH/USD.
|Показатель
|26.11.2021
|29.11.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.1065
|27.1426
|0.133
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