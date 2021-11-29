НБУ на прошлой неделе поддержал гривню на межбанке продажей $630 млн

Национальный банк Украины (НБУ) в период с 22 по 26 ноября продал на межбанковском валютном рынке $630,1 млн.

Согласно данным НБУ, $30 млн регулятор продал с выбором лучшей цены, а 600,1 млн - в рамках интервенций по единому курсу.

Как сообщалось, в первые две недели ноября НБУ выкупил на рынке $1 млрд 172,8 млн, в том числе из-за конвертации "Укрэнерго" размещенных на $825 млн "зеленых" облигаций.

В целом с начала года Нацбанк купил на межбанке $3 млрд 606,7 млн, а продал - $984,7 млн.

В январе чистая покупка составила $20 млн, в феврале – $200 млн, марте – $50,5 млн, после чего в апреле была зафиксирована чистая продажа $50 млн. В мае НБУ не выходил на рынок с интервенциями, в июне сальдо покупки было $583,3 млн, в июле – $188 млн, в августе – $199,3 млн, в сентябре – $273,6 млн, в октябре – $717,6 млн.