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Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 26.11.2021
10:18 29.11.2021 |
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
% годовых
дата
|UONIA
|26.10.2021
|7.7476
|27.10.2021
|7.7794
|28.10.2021
|7.7071
|29.10.2021
|7.5000
|01.11.2021
|7.7022
|02.11.2021
|7.6689
|03.11.2021
|7.6125
|04.11.2021
|7.7332
|05.11.2021
|7.6143
|08.11.2021
|7.6750
|09.11.2021
|7.5000
|10.11.2021
|7.6170
|11.11.2021
|7.6773
|12.11.2021
|7.6938
|15.11.2021
|7.7500
|16.11.2021
|7.5625
|17.11.2021
|7.7188
|18.11.2021
|7.6250
|19.11.2021
|7.6389
|22.11.2021
|7.7395
|23.11.2021
|7.8033
|24.11.2021
|7.7600
|25.11.2021
|7.6469
|26.11.2021
|7.6309
Данные НБУ
В соответствии с Положением о расчете и обнародованием Украинского индекса межбанковских ставок овернайт (UONIA), утвержденного Решением Правления Национального банка Украины от 16.06.20 №405-рш.
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