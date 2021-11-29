Morgan Stanley увеличил покупки биткоин-траста Grayscale

Один из крупнейших банков США Morgan Stanley в течение июля-сентября продолжил наращивать позицию в Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) через различные фонды, доступные для его клиентов.

Крупнейшие инвестиции пришлись на Morgan Stanley Growth Portfolio, который приобрел 1 511 965 акций GBTC (до 3 642 118 акций GBTC). Их оценка составила $192 829 700, что эквивалентно 0,52% от находящихся под его управлением активов.

Два других фонда - Morgan Stanley Insight Fund и Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio - увеличили вложения в GBTC с 928 051 до 1 520 549 акций и с 919 805 до 1 463 714 акций соответственно.

Напомним, в октябре инвестиционный банк запретил сотрудникам подразделения по управлению благосостоянием предлагать клиентам запущенный ProShares фьючерсный биткоин-ETF. До этого CEO Джеймс Горман заявил о невысоком интересе клиентов к биткоину.

Ранее Morgan Stanley приступил к формированию команды, которая сфокусируется на изучении влияния криптовалют на акции и инструменты с фиксированной доходностью.



