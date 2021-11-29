Золото дорожает 29 ноября на фоне нового штамма COVID-19

Золото как актив-убежище в понедельник утром дорожает на фоне опасений, связанных с новым штаммом COVID-19, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.51 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,36%, или на 6,35 доллара, до 1794,45 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 2,1%, до 23,620 доллара за унцию.

По словам аналитиков ANZ, которых цитирует газета Wall Street Journal, умеренному росту цен на золото способствует спрос на "безопасную гавань" на фоне опасений распространения нового штамма коронавируса "омикрон".

"Трейдеры также, вероятно, сосредоточат внимание на сроках ожидаемого повышения процентной ставки ФРС, которое может быть отложено из-за проблем с вирусом", - добавили эксперты.