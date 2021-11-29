Доллар 29 ноября коррекционно растет к евро после падения в пятницу

Курс доллара по отношению к евро в понедельник утром восстанавливается после пятничных потерь, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.44 EET курс евро снижался до 1,1282 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1317 доллара. Курс доллара к иене оставался на уровне предыдущего закрытия в 113,31 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,2% - до 96,29 пункта.

В пятницу евро подскочил к доллару на 1% на фоне опасений, связанных с новым штаммом коронавируса "омикрон", который потенциально может оказаться опаснее штамма "дельта".

По словам аналитиков IG, которые приводит газета Wall Street Journal, сейчас рынок ждет любых новостей на эту тему, в частности, эффективны ли существующие вакцины против нового штамма.