Финансовые новости
- |
- 29.11.21
- |
- 14:48
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Доллар 29 ноября коррекционно растет к евро после падения в пятницу
08:05 29.11.2021 |
Курс доллара по отношению к евро в понедельник утром восстанавливается после пятничных потерь, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.44 EET курс евро снижался до 1,1282 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1317 доллара. Курс доллара к иене оставался на уровне предыдущего закрытия в 113,31 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,2% - до 96,29 пункта.
В пятницу евро подскочил к доллару на 1% на фоне опасений, связанных с новым штаммом коронавируса "омикрон", который потенциально может оказаться опаснее штамма "дельта".
По словам аналитиков IG, которые приводит газета Wall Street Journal, сейчас рынок ждет любых новостей на эту тему, в частности, эффективны ли существующие вакцины против нового штамма.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Госпереворот готовили сотрудник ФСБ и три перебежчика из МВД - СМИ
|Позитив недели. ВСУ отрабатывают новую тактику применения «Байрактаров» и «Джавелинов»
|Интеграции не будет. К чему Пушилин готовит жителей ОРДО
|«Будет привлечен миллиард долларов». Зачем Зеленский анонсировал госпереворот 1-2 декабря
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Фунт стерлингов слабо дорожает к доллару 29 ноября на ухудшении эпидемиологической ситуации
|Справочный курс гривны 29 ноября понижен на 3,61 коп до 27,1426 грн/$1
|Фондовые биржи АТР 29 ноября закрылись в основном снижением на коронавирусных рисках
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 26.11.21
|НБУ на прошлой неделе поддержал гривню на межбанке продажей $630 млн
|Остаток средств на корсчетах банков 29.11.21
Это интересно
|Японцы нашли дешёвый и эффективный способ переработки аккумуляторов для электромобилей
|Black Shark 4S Pro стал первым в мире смартфоном с производительностью более 1 миллиона баллов в бенчмарке Master Lu
|Словарь Collins признал NFT словом 2021 года
|200 000 изгибов без повреждений, радиус 1,4 мм и ресурс не менее 5 лет. Представлено новое поколение гибикх OLED-экранов Samsung
|Лидар нового поколения научили измерять плотность капель дождя
|В Давосе представили прогноз последствий повсеместного внедрения искусственного интеллекта
|Япония выделила $5,2 млрд на строительство новых производств чипов в стране — из них $3,5 млрд уйдёт TSMC