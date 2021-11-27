Валюты скупили впрок: гривна на межбанке ушла в жесткий минус

Дмитрий Кругликов / UBR.ua

В пятницу на межбанке активно скупали валюту, при этом половину всех объемов продал НБУ. Регулятор пытался остановить падение гривны, а нерезиденты продолжили выход из ОВГЗ.

Официальный курс доллара на понедельник, 29 ноября, установлен Нацбанком на уровне 27,1 грн/$, что на 8 копеек превышает показатели пятницы.

Курс евро продолжил сильный рост. Если в пятницу европейская валюта подорожал на 16 копеек относительно четверга, то в понедельник евро вырастет в цене уже на 24 копейки, до 30,57 грн/€.

Межбанк

В пятницу, 26 ноября, первая сделка на межбанковском рынке через терминал Bloomberg прошла по курсу 27,0975 грн/$. С первых торгов начался рост котировок.

Как объясняет директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчак, его спровоцировали доминирующие девальвационные настроения и высокий объем спроса. Такой старт торгов был ожидаемым рынком.

Около 10 часов утра, не дожидаясь существенного роста котировок, на торги вышел Нацбанк с крупным ордером на продажу долларов по 27,12 грн/$. Она добавила, что до 11 часов рынок оставался более или менее сбалансированным, а торги проходили чуть ниже уровня защиты НБУ.

Однако около 11 часов спрос на инвалюту резко возрос, после чего регулятор за довольно короткое время продал более $100 млн.

"Готовность НБУ удерживать обозначенный уровень мотивировала продавцов к более активным действиям и подтолкнула котировки к снижению. Около полудня котировки опустились до минимальных значений дня - 27,06-27,07 грн/$", - отметила казначей.

По ее словам, во второй половине дня на фоне усилившегося спроса курс вернулся к утренним значениям. В финале сессии TOD (с расчетами день в день) НБУ вновь активно участвовал в торгах.

"В общей сложности в Bloomberg за сегодня заключили сделок на $338 млн, что существенно выше средних значений. Более половины из указанного объема сегодня продал НБУ", - заметила Волуйчак.

Она также указала, что источниками спроса на межбанке в пятницу, как и в предыдущие дни, были иностранные компании и держатели ОВГЗ. Портфель последних за неделю, с 19 по 26 ноября, сократился на 2,6 млрд грн.

Кроме того, сегодня Госказначейство перечислило экспортерам 7,6 млрд грн НДС-возмещения, что существенно снижает их потребность в гривневой ликвидности.

"В целом на фоне восходящего курсового тренда экспортеры не торопятся продавать валютную выручку при незначительном объеме предложения валюты", - подытожила директор департамента казначейских операций Юнекс Банка.

Относительно хода торгов в понедельник казначей считает, что с высокой вероятностью давление на гривну сохранится. По ее оценкам, торги будут проходить в рамках 27,08-27,25 грн/$.