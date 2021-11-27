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В Китае ограничили доступ к доменам майнинг-пулов и криптоСМИ
Один из китайских криптовалютных новостных порталов Chainnews сообщил о закрытии после того, как местные пользователи утратили доступ к сайту и приложению ресурса, а также его конкурентов ODaily и BlockBeats. Одновременно с этим провайдеры стали блокировать доступ к доменам майнинг-пулов, пишет The Block.
Некоторым СМИ пришлось перейти в Telegram и запуститься на новых доменах. ODaily и Block Beats продолжают работать, но их мобильные приложения неактивны, что ограничивает охват аудитории.
Изданию удалось ознакомиться с внутренним положением China Telecom. Согласно документу, организация разработала алгоритм по обнаружению и блокировке подключения принадлежащих майнерам внутренних IP-адресов к основным майнинг-пулам.
Провайдер может либо отключить интернет-сервис для определенных IP-адресов, либо вручную занести в черный список URL-адреса, которые пулы используют для подключения к отдельному оборудованию.
Журналисты назвали эти шаги очередными признаками репрессий в отношении местных игроков криптоиндустрии. Под давлением властей фирмы свернули деятельность или перенесли бизнес в другие страны.
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