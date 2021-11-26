Биткоин опустился ниже $55 тысяч впервые с середины октября

Стоимость биткоина в пятницу падает уже на 6% и опустилась ниже 55 тысяч долларов впервые с 13 октября, свидетельствуют данные торгов.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 13.23 мск дешевел на 5,69%, до 57,73 тысячи долларов. А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дешевел на 6,17%, до 54,812 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.

Стоимость самой популярной криптовалюты обновила исторический максимум 10 ноября, новый рекорд составил 69 тысяч долларов. Биткоин при этом не смог удержаться на достигнутой отметке и на текущей неделе преимущественно дешевел. На данный момент эта криптовалюта потеряла 26% от своей максимальной стоимости.

Биткоин дешевеет на фоне общей негативной динамики на мировых рынках, которая связана с новостями о появлении нового, потенциально самого опасного штамма коронавируса в Южной Африке.

Ряд стран уже предпринял меры по предотвращению распространения штамма на своей территории: Великобритания до 28 ноября приостановила полеты в страны, где штамм был выявлен, Италия также закрывать въезд для побывавших в этих странах Южной Африки. Германия в ночь на 27 ноября также объявит о мерах по предотвращению распространения штамма в стране.

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