Финансовые новости
- |
- 26.11.21
- |
- 13:56
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Биткоин опустился ниже $55 тысяч впервые с середины октября
13:07 26.11.2021 |
Стоимость биткоина в пятницу падает уже на 6% и опустилась ниже 55 тысяч долларов впервые с 13 октября, свидетельствуют данные торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 13.23 мск дешевел на 5,69%, до 57,73 тысячи долларов. А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дешевел на 6,17%, до 54,812 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.
Стоимость самой популярной криптовалюты обновила исторический максимум 10 ноября, новый рекорд составил 69 тысяч долларов. Биткоин при этом не смог удержаться на достигнутой отметке и на текущей неделе преимущественно дешевел. На данный момент эта криптовалюта потеряла 26% от своей максимальной стоимости.
Биткоин дешевеет на фоне общей негативной динамики на мировых рынках, которая связана с новостями о появлении нового, потенциально самого опасного штамма коронавируса в Южной Африке.
Ряд стран уже предпринял меры по предотвращению распространения штамма на своей территории: Великобритания до 28 ноября приостановила полеты в страны, где штамм был выявлен, Италия также закрывать въезд для побывавших в этих странах Южной Африки. Германия в ночь на 27 ноября также объявит о мерах по предотвращению распространения штамма в стране.
Материал взят из открытых источников. Мнения упомянутых в нем экспертов могут не совпадать с позицией редакции. "Прайм" не дает инвестиционных советов, материал опубликован в ознакомительных целях. Криптовалюта - рисковый актив, вложения в нее могут привести к убыткам.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Алексей Голобуцкий о том, зачем Разумкова «выводят» во второй тур с Зеленским
ТОП-НОВОСТИ
|Плохой сигнал для президента: «Слуг народа» в Закарпатском облсовете выгнали в оппозицию
|«Конфедерация Украины и Донбасса». Как у Путина решили «спасти рядового Ермака»
|Объявит ли Зеленский военное положение с 1 декабря
|Президент Разумков: Как Ахметов может победить Зеленского
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Биткоин опустился ниже $55 тысяч впервые с середины октября
|Курс доллара 27 ноября усиливает коррекционное снижение на фоне ухудшения эпидобстановки
|Фондовые биржи АТР закрылись 26 ноября в минусе на выявлении нового африканского штамма COVID
|Справочный курс гривны 26 ноября понижен на 15,46 коп до 27,0003 грн/$1
|В 2022 году криптовалюта Ethereum станет дефляционной
|Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 25.11.21
Это интересно
|Китайцы вытеснили Volkswagen из тройки самых дорогих автопроизводителей
|СБУ предотвратила незаконную приватизацию госимущества на более 4,2 миллиарда
|Volkswagen рассказал о разработках автопилота будущего
|Lincoln показал серийную версию седана Zephyr
|Новая «икона» Ferrari отличилась мощнейшим V12, смелым дизайном и аэродинамикой
|Глава Samsung посетил США и готов выбрать площадку для строительства нового завода по выпуску чипов
|Со следующего года все новые здания в Великобритании должны будут оснащаться зарядными станциями для электромобилей