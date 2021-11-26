Курс доллара 27 ноября усиливает коррекционное снижение на фоне ухудшения эпидобстановки

Курс доллара ускорил снижение и к иене, и к евро в пятницу днем, инвесторы оценивают возможные риски для роста мировой экономики в связи с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой, что и способствует коррекции курса американской валюты после её заметного укрепления ещё в среду на макростатистике, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.49 EET курс евро растёт до 1,126 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1197 доллара, курс доллара к иене уменьшается до 113,97 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 115,41 иены. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижается на 0,32%, до 96,46 пункта.

Курс доллара в среду вырос сразу примерно на 0,4%, чему способствовали намёки на ускоренное ужесточение монетарной политики в США из-за высокой инфляции, а также данные о том, что число заявок на пособие по безработице за неделю по 20 ноября упало ниже 200 тысяч, обновив минимум за 50 лет.

Аналитик DZ Bank Соня Мартен (Sonja Marten), слова которой приводит газета Wall Street Journal, считает, что последнее укрепление доллара "зашло слишком далеко". Она также полагает, что в течение полугода евро восстановится от потерь, а через год достигнет 1,18 доллара за евро за счет роста экономики еврозоны.

При этом такой коррекции сегодня скорее способствуют и новые волнения по поводу ковида. Ранее в ЮАР и Ботсване был обнаружен очередной штамм нового коронавируса, в связи чем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) даже проведет позже в пятницу чрезвычайную встречу. Трейдеры опасаются замедления восстановления и последующего роста глобальной экономики.