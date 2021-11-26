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Справочный курс гривны 26 ноября понижен на 15,46 коп до 27,0003 грн/$1
12:32 26.11.2021 |
Национальный банк 26 ноября понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 10.62 коп. до 27.1065 UAH/USD.
|Показатель
|25.11.2021
|26.11.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.0003
|27.1065
|0.393
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