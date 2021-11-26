В 2022 году криптовалюта Ethereum станет дефляционной

В первой половине 2022 года предложение криптовалюты Ethereum достигнет максимума на отметке 119,7 млн ETH, после чего монета станет дефляционной. Об этом свидетельствуют данные сервиса Ultrasound Money.

Согласно порталу, годовой объем сжигания Ethereum составляет 4,3 млн ETH. Эмиссия за этот же период - 5,4 млн ETH. Эти цифры означают темп инфляции менее 1% в год.

5 августа 2021 года в сети второй по капитализации криптовалюты состоялся хардфорк London. В его ходе были имплементированы несколько предложений по улучшению сети, включая EIP-1559. Оно предусматривает сжигание части комиссий майнеров в зависимости от загрузки сети.

На момент написания общий объем уничтоженных монет превысил 1 млн ETH.

Напомним, несмотря прогнозы экспертов о падении доходов майнеров на 20-30% в результате активации EIP-1559, в октябре последние получили рекордные $1,34 млрд транзакционных комиссий.



