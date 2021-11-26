Иена 26 ноября дорожает к доллару на отказе инвесторов от риска

Курс иены растет по отношению к доллару в пятницу утром из-за снижения спроса на рисковые активы, вызванного опасениями по поводу очередного штамма нового коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.04 EET курс доллара к иене уменьшается до 114,72 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 115,35 иены.

В то же время евро дорожает до 1,1223 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1206 доллара. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижается на 0,06%, до 96,71 пункта.

Ситуация с коронавирусом находится в центре внимания инвесторов. Уровень заболеваемости растет в Европе, в связи с чем европейские страны возвращают к социально-экономическим ограничениям. Кроме того, в Южной Африке был обнаружен новый штамм вируса, который потенциально может быть опаснее других. По словам ученых, он имеет большую скорость распространения и устойчивость к вакцинам.

Поэтому инвесторы предпочитают приобретать "надежные" активы, к которым относится иена. Фондовые индексы Азии также значительно снижаются, а нефть дешевеет почти на 3%.

Евро же продолжает восстанавливаться против доллара после двух недель снижения курса подряд.