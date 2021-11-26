Курс доллара на межбанке 25 ноября перевалил за 27 грн

Дмитрий Кругликов / UBR.ua

Восходящая курсовая динамика вероятно будет происходить и на торгах в пятницу - в отличие от ситуации в четверг, на них должны появиться большие объемы валютной выручки.

Официальный курс доллара на пятницу, 26 ноября, установлен Нацбанком на уровне 27,02 грн/$, что на 10 копеек превышает показатели четверга.

Курс евро вырос на целых 16 копеек, до 30,33 грн/€.

Межбанк

Торги на межбанковском рынке Украины в четверг, 25 ноября, открылись котировками 26,97-27,03 грн/$, рассказал директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук. Он указал, что в связи с выходным днем в США все соглашения четверга заключались по условиям ТОМ, то есть с расчетами на следующий день.

Первая половина сессии в четверг прошла по "классическому" для ТОМ сценарию, объясняет директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчак.

"Участники не проявляли высокой активности, а котировки, реагируя на ситуативные дисбалансы на рынке, то поднимались чуть выше психологического уровня 27,0 грн/$, то опускались ниже", - сообщила казначей Юнекс Банка.

Якобчук в свою очередь указал, что в 10:00 рынок "сузился" до диапазона 27-27,02 грн/$. Предложения превышало спрос, отметил эксперт.

В 10:30, котировки на межбанке опустились до уровня 26,98-27 грн/$. Перед обедом спрос увеличился и в 12:00 котировки вновь переместились к уровню 27-27,02.

Хотя НБУ еще утром вышел на торги с крупным ордером на продажу долларов по 27,04 грн/$, большую часть сессии предложения хватало, чтобы удовлетворить спрос без участия регулятора, отмечает Волуйчак. Но ситуация изменилась после обеда, добавляет она.

"Резкий всплеск спроса поднял котировки до "защитного" уровня НБУ. За относительно непродолжительное время регулятор продал порядка $40 млн, покинул торги и тут же вышел с предложением валюты по 27,05 грн/$. На этом уровне регулятор продал во время второй волны спроса около $80 млн", - рассказала представитель Юнекс Банка об интервенциях Нацбанка.

В целом по 14:00, говорит Якобчук, соглашения заключались в пределах 27,03-27,05 грн/$, а НБУ осуществлял интервенции по продаже американской валюты по 27,04 и 27,05 грн. Закрытие торгов произошло на уровне 27,04-27,06 грн/$, подытожил представитель Пиреус Банка.

Относительно хода завтрашних торгов Волуйчак высказала мнение, что с высокой вероятностью на них сохранится восходящий курсовой тренд. При этом объем предложения валюты может немного вырасти, поскольку на рынок попадет больше валютной выручки из-за выходного дня в США в четверг.

"Однако существенного прироста я не жду, поскольку мы вошли в пиковый период выплаты НДС-возмещения. Сегодня Госказначейство перечислило экспортерам 2,2 млрд грн. В то же время на рынок попадет и дополнительный объем спроса, в том числе и со стороны иностранных держателей ОВГЗ", - указала Волуйчак на факторы, которые повлияют на завтрашнюю сессию.

По ее оценкам, в пятницу торги будут проходить в рамках 26,98-27,16 грн/$.