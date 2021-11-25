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Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 25.11.2021
11:12 25.11.2021 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 25 ноября 2021
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Укрстройинвестбанк
|26,9500
|Пивденный
|27,0000
|Правекс
|26,9500
|OTP Bank
|27,0700
|Банк Сич
|26,9500
|Укрэксимбанк
|27,0700
|Укрэксимбанк
|26,9200
|Банк Сич
|27,0800
|Банк инвестиций и сбережений
|26,9000
|Укрстройинвестбанк
|27,1000
|Альфа-банк
|26,8900
|Форвард банк
|27,1000
|Креди Агриколь
|26,8700
|Креди Агриколь
|27,1300
|OTP Bank
|26,8700
|Правекс
|27,1500
|Приватбанк
|26,8600
|Альфа-банк
|27,1700
|Форвард банк
|26,8500
|Приватбанк
|27,1739
|Аккордрбанк
|26,8500
|Банк инвестиций и сбережений
|27,2000
|Пивденный
|26,8000
|Глобус
|27,2000
|Глобус
|26,8000
|Аккордрбанк
|27,2500
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Укрстройинвестбанк
|30,1500
|Укрстройинвестбанк
|30,3300
|Правекс
|30,1500
|Банк Сич
|30,3500
|Банк Сич
|30,1500
|Правекс
|30,3500
|Форвард банк
|30,1000
|Банк инвестиций и сбережений
|30,4000
|Укрэксимбанк
|30,1000
|Глобус
|30,4000
|Банк инвестиций и сбережений
|30,1000
|Укрэксимбанк
|30,4000
|Альфа-банк
|30,1000
|Креди Агриколь
|30,4300
|Креди Агриколь
|30,0700
|OTP Bank
|30,4500
|Аккордрбанк
|30,0500
|Альфа-банк
|30,4500
|OTP Bank
|30,0500
|Приватбанк
|30,4878
|Приватбанк
|30,0000
|Пивденный
|30,5000
|Пивденный
|30,0000
|Аккордрбанк
|30,5500
|Глобус
|30,0000
|Форвард банк
|30,5500
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