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Золото дорожает 25 ноября на ослаблении доллара
08:24 25.11.2021 |
Стоимость золота в четверг утром растет за счет коррекционного ослабления доллара, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.29 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 0,44%, или на 7,85 доллара, до 1792,15 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,51%, до 23,617 доллара за унцию.
В четверг рост стоимости золота поддерживает коррекционное снижение курса доллара к другим основным мировым валютам. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США), в частности, снижается на 0,13%, до 96,75 пункта.
Ослабление доллара, в котором исчисляются котировки биржевых товаров, включая драгметаллы, делает более доступными эти товары для держателей всех остальных валют.
Доллар укрепился накануне по выходе данных о резком снижении числа заявок на пособие по безработице в США, а также после публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС), из которого следует возможность более решительного ужесточения монетарной политики в стране.
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