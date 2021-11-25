Курс доллара корректируется 25 ноября после роста

Курс доллара снижается и к евро, и к иене в четверг утром после роста в среду, произошедшего на данных рынка труда и после выхода протокола последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.07 EET курс евро растёт до 1,1214 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1197 доллара, курс доллара к иене уменьшается до 115,37 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 115,41 иены. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижается на 0,13%, до 96,75 пункта.

Главный рыночный стратег Cambridge Global Payments Карл Шамотта (Karl Schamotta), слова которого приводит газета Wall Street Journal, отмечает, что укреплению доллара накануне способствовали "невероятные" данные: число заявок на пособие по безработице в США за прошлую неделю упало до минимума за 50 лет, составив менее 200 тысяч.

Также на руку доллару была и публикация протокола заседания ФРС, из которого следует, что некоторые его участники предпочли бы ускорить темпы сокращения выкупа финансовых активов с рынка и, следственно, завершить программу выкупа раньше середины следующего года. Также участники заседания отметили, что руководящий комитет должен быть готов скорректировать эти темпы, а также повысить ставки в банковской системе раньше, чем ожидается сейчас, если инфляция продолжит оставаться высокой и превышать целевые уровни.

С другой стороны, регулятор продолжает полагать, что высокая инфляция - это последствие временных факторов и значительно замедлится в следующем году, однако считает, что инфляционное давление может ослабевать дольше, чем полагалось ранее. Кроме того, участники отметили замедление роста ВВП США в прошлом квартале и небольшое ослабление восстановления рынка труда.