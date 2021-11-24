Полный запрет всех частных криптовалют и время для вывода активов: 29 ноября за новые правила проголосуют в Индии

Сообщается, что правительство Индии примет законопроект о запрете всех частных криптовалют на зимней сессии Лок Сабха (нижняя палата парламента Индии), которая начнётся 29 ноября. Вскоре после появления информации о предлагаемом законопроекте огромное количество панических продаж привело к краху WazirX, крупнейшей биржи криптовалют в Индии.

Правительство Индии регулярно предупреждает граждан об опасностях инвестирования в криптовалюты. Кроме того, Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что, поскольку криптоактивы могут нарушить различные аспекты глобальной финансовой системы, за ними следует внимательно следить.

Законопроект о криптовалюте и регулировании официальной цифровой валюты будет внесён в Лок Сабха в следующий понедельник. Если он будет принят, могут быть запрещены только частные криптовалюты, такие как Monero, Dash, Zcash и так далее.

Правительство ещё не дало чёткого определения частной криптовалюты. Поэтому пока неясно, смогут ли инвесторы и дальше торговать биткойнами, эфиром и прочими популярными криптовалютами. Согласно документу Лок Сабха, правительство сделает определённые исключения для продвижения технологии, лежащей в основе криптовалюты, и её использования. Также Индия стремится «создать благоприятную основу для создания официальной цифровой валюты, которая будет выпущена Резервным банком Индии».

Ещё в начале года сообщалось, что в случае принятия нового закона инвесторам криптовалюты будет предоставлен переходный период от трёх до шести месяцев после вступления в силу нового закона для ликвидации их инвестиций.



