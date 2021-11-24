Курс евро 24 ноября усилил снижение к доллару

Курс евро во вторник днем ускорил снижение к доллару после выхода статистики по деловому климату в Германии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.06 EET курс евро снижался до 1,121 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1246 доллара. До выхода статистики показатель находился на уровне 1,1238 доллара. Курс доллара к иене уменьшался до 115,02 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 115,12 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,23%, до 96,71 пункта.

Индекс делового климата в Германии в ноябре снизился чуть хуже прогноза - до 96,5 пункта с уровня октября в 97,7 пункта. Кроме того, индекс текущей экономической ситуации в Германии снизился до 99 пунктов с пересмотренного октябрьского показателя в 100,2 пункта, а индекс экономических ожиданий уменьшился до 94,2 пункта с уровня октября в 95,4 пункта.

По словам главного экономиста Capital Economics по Европе Эндрю Кеннингема (Andrew Kenningham), которого цитирует газета Wall Street Journal, обрабатывающая промышленность Германии в ближайшие месяцы будут находиться под давлением проблем с цепочками поставок. Риски также существуют и для сектора услуг, поскольку компании готовятся к ужесточению карантинных ограничений.

Позднее в среду будут опубликованы данные по ВВП США в прошлом квартале. Аналитики прогнозируют, что минторг повысит оценку роста американской экономики до 2,2% с 2%. В то же время станет известна информация о числе заявок на пособие по безработице в США за прошлую неделю, которое, как ожидается, снизилось до 260 тысяч. Затем выйдет информация о доходах и расходах американцев в октябре и продажах новых домов в США, а также окончательная оценка индекса потребительских настроений Мичиганского университета в текущем месяце.

Кроме того, в среду будет опубликован протокол ноябрьского заседания ФРС США, где трейдеры надеются увидеть сигналы по дальнейшим действиям регулятора - в частности, по срокам повышения ставок и возможному ускорению сворачивания программы выкупа.