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Справочный курс гривны 24 ноября понижен на 8,03 коп до 26,926 грн/$1
12:36 24.11.2021 |
Национальный банк 24 ноября понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 8.03 коп. до 26.926 UAH/USD.
|Показатель
|23.11.2021
|24.11.2021
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|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|26.8457
|26.926
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