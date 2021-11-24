ЕЦБ включил криптовалюты в систему надзора над электронными платежами

Совет управляющих ЕЦБ утвердил новую нормативную структуру надзора над электронными платежами, которая включила оценку эффективности и безопасности кошельков и сервисов, связанных с криптовалютами.

Структура Евросистемы для надзора за электронными платежными инструментами, схемами и механизмами (набор правил PISA) содержит методологию оценки и политику льгот.

Согласно пресс-релизу, денежно-кредитный орган Евросоюза использует новую систему для надзора за компаниями, которые обеспечивают и поддерживают использование платежных карт, кредитных переводов, прямого дебетования, электронных переводов и платежных электронных токенов.

PISA также охватит услуги, связанные с криптовалютами, включая прием активов мерчантами и возможности отправки и получения через цифровой кошелек.

По словам члена Совета управляющих Фабио Пинетты, экосистема розничных платежей быстро развивается, благодаря инновациям, и требует нового подхода.

«Структура PISA включит в себя цифровые платежные токены, такие как стейблкоины, наряду с традиционными платежными инструментами и схемами, в которых мы накопили опыт за многие годы», - уточнил он.

Ожидается, что подпадающие под надзор Евросистемы компании начнут придерживаться новых норм к 15 ноября 2022 года. Остальные фирмы получат годичный льготный период с момента уведомления о попадании под регулирование ведомством.

Напомним, в ЕЦБ посчитали «ограниченными» риски для финансовых институтов со стороны криптовалют.

Глава регулятора Кристин Лагард заявила, что некоторые из цифровых активов используются для отмывания денег и финансирования «подозрительной активности».



