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Цены на золото 23 ноября растут в среду утром
08:22 24.11.2021 |
Стоимость золота в среду утром растет в ожидании ряда статданных из США, а также публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС), свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.30 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 0,59%, или на 10,65 доллара, до 1794,45 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,58%, до 23,57 доллара за унцию.
Позднее в среду будут опубликованы данные о ВВП США в прошлом квартале - аналитики прогнозируют, что минторг страны повысит оценку роста американской экономики до 2,2% с 2%. В то же время станет известна информация о числе заявок на пособие по безработице в США за прошлую неделю, которое, как ожидается, снизилось до 260 тысяч.
Затем будут обнародованы другие показатели - доходы и расходы американцев в октябре и продажи новых домов в США, а также окончательная оценка индекса потребительских настроений Мичиганского университета в текущем месяце.
Трейдеры также находятся в ожидании протокола заседания Федрезерва США. Участники торгов рассчитывают получить сведения о дальнейших действиях регулятора - в частности, о сроках повышения ставки рефинансирования и возможном ускорении сворачивания программы выкупа финансовых активов с рынка.
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