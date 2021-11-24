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Доллар слабо растет к евро и снижается к иене 24 ноября
08:21 24.11.2021 |
Курс доллара в среду утром слабо растет к евро и снижается к иене перед публикацией ряда статданных в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.13 EET курс евро снижается до 1,1244 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1246 доллара, курс доллара к иене уменьшается до 114,98 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 115,12 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимается на 0,02%, до 96,51 пункта.
Позднее в среду будут опубликованы данные о ВВП США в прошлом квартале - аналитики прогнозируют, что минторг страны повысит оценку роста американской экономики до 2,2% с 2%. В то же время станет известна информация о числе заявок на пособие по безработице в США за прошлую неделю, которое, как ожидается, снизилось до 260 тысяч.
Затем будут обнародованы другие показатели - доходы и расходы американцев в октябре и продажи новых домов в США, а также окончательная оценка индекса потребительских настроений Мичиганского университета в текущем месяце.
Кроме того, будет опубликован и протокол ноябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), где трейдеры надеются увидеть сигналы о дальнейших действиях регулятора - в частности, о сроках повышения учётной ставки и возможном ускорении сворачивания программы выкупа финансовых активов с рынка.
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